"Rannamaja"-Oskaril tõsielusaates kainet päeva polnudki: olin ikkagi iga päev purjus

Rannamaja Oskar Foto: Martin Ahven, Õhtuleht

Tõsielusarja “Rannamaja” teise hooaja meelistegelane Oskar Süvari ei olnud senini veel eetrisse jõudnud sarja näinud. Sky.ee stuudios sai see tõsiasi oma lahenduse, kus ta muu hulgas tõdes, et purjus olekus iseennast on ekraanilt päris ebamugav vaadata.