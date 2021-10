"Südamesoov" täidab maapealsest põrgust läbi käinud pereema unistuse

„Südamesoov“ sai kirja Sirlilt, kes tahab täita oma kõige kallima, alati kõigile toeks oleva ema Anu suure soovi. See perekond on koos läbi läinud maapealsest põrgust, kuid olnud alati üksteisele toeks ka hetkedel, mil murdumine on nende kõigi jaoks olnud vaid ühe väikese sammu kaugusel. Ema Anu on alati olnud aga tugevaks toeks, millele kogu pere saab toetuda.

Kui öeldakse, et igale inimesele antakse täpselt nii palju, kui ta jõuab kanda, siis peab see tähendama, et Anu tugevus on sarnane vähemalt superkangelase omale. Kuus aastat tagasi pidid Anu ja Gert matma oma vanima poja Tarmo, kes oli siis vaid 23-aastane. Sama vana on praegu tema õde Sirli, kelle jaoks vanem vend oli suurim eeskuju ja parim nõuandja. Ootamatu terviserike lõpetas aga Tarmo elu ebaõiglaselt vara ning jättis pere leina, mis annab tunda veel praegugi.

Kolm aastat tagasi sattus pereisa Gert aga tööõnnetusse, mille tagajärgedega tuleb siiani tegeleda. Veoautode mehaanikuna töötanud mees jäi autojuhi süül haagise vahele. Õnnetus purustas ta vaagna ja tekitas selgroovigastuse ning oma armastatud erialal ei tööta mees enam kunagi. Õnne oli tal küll nii palju, et elu on alles ja tõeline ime on see, et praegu liigub mees ringi omal jõul ja jalgadel. Isegi kirurgi arvateski on suur roll ilmselt mehe kaitseinglil, kelleks Gert peab nüüd oma surnud poega Tarmot.

Katsumusi on pere elus olnud veelgi, kuid miski pole muutnud Anu suurt soovi alati laste eest hoolitseda, olgu nad siis enda või teiste omad. Kohaliku lasteaia lapsi aitab ta abiõpetajana esimeste mängude juures. Lasteaeda sattus ta mõned aastad tagasi lausa üleöö, sest üks väike diabeetikust laps vajas tugiisikut. Samuti on pere kodu uksed olnud alati avatud suveks perre tulnud kasulastele või keelekümblust tegema tulnud venekeelsetele noortele. Üks on kindel — Habajas hindavad ja teavad kõik nende armsat tädi Anu.