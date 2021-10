Mihhail Kõlvart avameelselt lapsepõlvest: mind kiusati väga palju

On teil mõni halb või keeruline iseloomujoon?

Lapsepõlves olin väga tagasihoidlik, rohkemgi veel. Mind kiusati väga palju ja seepärast hakkasingi esiti spordiga tegelema. Enesekaitseks. Pärast tuli laiem arusaam, miks on sporti vaja.

Ma ei ole väga lihtne inimene. Töösuhetes, arvan, et suudan olla adekvaatne kolleeg, sõprade seas, arvan, et olen hea sõber. Kui aga minuga väga lähedane olla, siis on vist päris raske.