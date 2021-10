Romi Hasa (44) endine abikaasa on Soomest pärit trummar Petteri Hasa (50), kellega tal on kolm last: Lotta Mii (16), Toni (14) ja Luka (12). Koos olid nad seitseteist aastat, neist kaheksa elas paar Soomes. Kaks aastat tagasi tegi Petteri Romile ettepaneku taas Eestisse kolida. Romi sõnul oli mees öelnud, et tunneb end Eestis rohkem kodus kui Soomes. Nende kahe aasta jooksul on Romi elu muutunud põhjalikult nii eraelulises plaanis kui tööalaselt.