KROONIKA PODCAST | Alar Karise tõus, Arnold Rüütli majasaaga ja Taavi Libe seksisõltuvus: Kroonika võtab kokku kuu põletavamad sündmused

Foto: Priit Simson / Kätlin Kool / Erki Pärnaku

Millised olid septembri kuumimad teemad? September tõi Eestile uue presidendi ja lahkas president Arnold Rüütli äärmiselt ônnetut majasaagat. Hea uudis on seegi, et meedia sekkumine on Rüütleid omal kombel aidanud.