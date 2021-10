FOTOD | 6000 eurot maksev Miki Hiir, hinnaline mööbel ja staaride seltskond: Treimann Mööbel & Disain tähistas uue salongi avamist

Porto Franco juhatuse esimees Rauno Teder ütles, et Treimann Mööbel & Disaini salongi avamine Porto Francos on hea täiendus arenduse senistele üürnikele. „Koos koroonakriisiga on kaubanduskontseptsioonid olnud sunnitud muutuma ning pakkuma klientidele akuutseid kaupu. Kodukontoriajastu algusega on inimesed hakanud pöörama rohkem tähelepanu kodu sisustamisele, mistõttu on meil hea meel suure sisustussalongi avamise üle Porto Francos,” ütles Teder. „Suurem osa Porto Franco esimese etapi üüripindadest on valmis sissekolimiseks käesoleva aasta sügisel või 2022. aasta alguses. Esimese üürnikuna alustas mullu tegevust Citybox Tallinn hotell ning meil on väga hea meel suure üürniku, Treimann Mööbel & Disain sisustussalongi avamise üle.”