INTERVJUU | Jaan Toots armus esimesest silmapilgust: me pole kordagi Evega tülitsenud

On soe ja päikeseline sügispäev. Jaan Toots (64) pargib oma luksusliku Mercedes Maybachi Jõe tänaval asuva noobli itaalia restorani Gianni ette ja avab ukse tütar Elisabethile, kes on riides nagu väike printsess – paksud lokkis juuksed langemas mantliseljale, millel uhke slepp taga. Tüdruk on justkui oma ema Eve Tootsi (46) koopia, kes samuti armastab naiselikke ja elegantseid rõivaid. Jõe tänaval asuv hoone, mille pärliks Gianni, ehitati Jaani eestvedamisel 2006. aastal, kui ta töötas Transgroup Investi nõukogu esimehena. Selle omanikeringi kuulub ka Eesti üks rikkamaid naisi Tatjana Liksutova.

Jaan näitab, kus asub Liksutova korter ja kus asus tema kabinet, ning mainib, et tema kuupalk oli toona 230 000 krooni. Liksutova käib tänagi sageli Eestis ja einestab siis samuti Giannis. Ka Jaanile on siinne köök meeltmööda.

"Kui Eve siin vahel harva söömas käib, eelistab ta soolas küpsetatud kala. Suurepärased on ka itaalia magustoidud, näiteks tiramisu. Mina valin endale liha ja kartulid ning magustoiduks kreembrülee, mis on üks minu lemmikuid," täpsustab Jaan.