FOTOD | Milline uhke auto! Saatejuht Robert Rool paiskas kõigest mõned aastad vana sõiduki müüki

"Volvo S90ga, aga kohe panen ta müüki – nii et kui tahad ära osta, siis… Ostsin ta kahe aasta eest. Kuna mul on palju sõitmist, siis iseäranis maanteel on see turvaline auto," nentis Rool intervjuus.

Volvo S90 pärineb aastast 2018 ning sõiduki läbisõit on kõigest 73 000 kilomeetrit. Tegu on neljaveolise ja automaatkäigukastiga autoga, mis on üleni halli värvi. Mugavusvarustusse kuuluvad näiteks peeglid päikesesirmides, eraldi kliimaseade tagaistmetele, uste sisevalgustid ja kohtvalgustid. Sisustus on nahkpolstriga ning autos on sportistmed. Sõiduki hinnaks on 34 990 eurot.