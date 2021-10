VIDEO | Sandra Daškova sõudis abieluranda: üks imeline päev

Sandra on abielus ettevõtja Roone Roostiga, neil on juba kolm last. 2019. aastal antud intervjuus meenutasid noored, kuidas nad kokku said ja milline oli toidublogija esimene rasedus.

Möödunud nädalal teatas Daškova, et nende perre sündis kolmas laps. "See on olnud raske nii vaimselt kui ka füüsiliselt. Varsti jutustan teile lähemalt, mis ja kuidas kõik kulges. Seniks võtan veel aega, et ennast koguda ja taastuda. See pildike on tehtud kaks päeva enne pisikese sündi," ütles ta.