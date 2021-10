Staaradvokaat Robert Sarv endast ja oma laimuvastasest tööst: püütakse jätta mulje, et kellegi laimamine käib sõnavabaduse alla

Mida toovad kommentaatorid, kelle negatiivsuse vastu Sarv võitleb, vabanduseks oma õeluse kohta: "Mul on ravimid peal, olin purjus, kuni absurdini välja, et elan raudteejaama lähedal ja Wifi võrk oli avatud, kuigi sel ajal ronge ei sõidagi" loetleb Sarv jaburusi, mida kommentaatorid enda kaitseks ja tegude õigustuseks kasutavad.

"Mulle on päriselt keegi väitnud, et tal jooksis kass üle klaviatuuri,” meenutab Brigitte naerdes, milliseid vastuseid on tema vahele jäänud kommentaatoritelt ka põhjenduseks saanud. "Eesti inimeste jaoks hakkab vägivald alles siis, kui silm on sinine," ütleb Brigitte, et ka kommentaatorid tegelevad tegelikult vägivallaga, vaimse vägivallaga.

"Millest ongi kahju on see, et püütakse jätta mulje, et kellegi teise laimamine käib sõnavabaduse alla," ütles Sarv.

Augustis abiellunud Robert Sarv paljastas Kroonikale antud pulmaülevaates, et nad on värske abikaasa Kadiga suured reisisellid. Mõni päev pärast pulmi lendasid nad esimest korda Portugali ja kui õnnestub, siis külastavad ka Madeirat. See on paari lemmiksaar, kus nad pole küll kunagi käinud, aga kuhu tahavad soetada nii-öelda Lõuna-Euroopa kodu. Algselt plaanisid nad oma teist kodu Bali saarele, ent koroonaviirus tõmbas unistusele kriipsu peale: eksootiline saar on liiga kaugel ja keeruline oleks seal käia. "Madeira on Euroopa Havai ja Bali. Seal on parim kliima, aastaringi 24–25 soojakraadi, väga ilus loodus ja matkarajad. Ja seal pole ühtki sääske," kiitis Robert. "Unistame kohast, kus saaks kasvatada avokaadosid ja puuvilju," täiendas Kadi.