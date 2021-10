Ragnar Klavani abikaasa tagasi kodumaale naasmisest: see 15 aastat oli ikka päris pikk aeg

Ragnar Klavani abikaasa Lili sõnul mõjutas perekond kindlasti otsust taas Eestisse tagasi kolida. "Tuleb tunnistada, et mina ja lapsed mõjutasime seda otsust. See 15 aastat oli ikka päris pikk aeg. Igal paari aasta tagant lastega teise riiki kolida on mingil hetkel juba keerulisem," ütles Lili.

Lili rääkis, et tema abikaasa oli kodust eemal viis päeva nädalas. "See ei ole naiste jaoks ahvatlev, et sellist elustiili elada," ütles Ragnar ning lisas, et tippsportlase jaoks on rutiin ja stabiilsus olulisel kohal. Mees sõnas, et Lili tõi stabiilsuse nende ellu.

Lili naljatles Ragnarile, et saabub kunagi aeg, mil tema peab lastega üksi koju jääma. Ragnar vastas sellele, et ta ei peaks vastu. "Me meestena võime kõvad mehed olla, aga ma arvan, et väga kaua me vastu ei peaks."