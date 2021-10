FOTOD | Korduvalt haiglas viibinud Helir-Valdor Seeder elas tänasele käsipallilahingule kaasa

Endine rahvastikuminister ja Isamaa naiskogu IREN esinaine Riina Solman sõnas, et tema hinnangul polnud Seedri kodune ravi piisav, et poliitik koroonast lõpuni terveks ravida. Haiglas oli Seeder arstide hoolika järelvalve all, et viirus lõplikult seljatada.