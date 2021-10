Oi, kui moodne! Printsess Beatrice avalikustas üllatava nime, mis ta oma esiklapsele pani

Mitmed kihlveokontorid teatasid juba mõni aeg tagasi, et nimevaliku favoriidiks on Beatrice'i vanaema nimi ehk Elizabeth. Siiski kardeti, et arvatavasti esimeseks eesnimeks seda ei valita, sest alles suvel panid printsessi nõbu prints Harry ja tema abikaasa Meghan oma tütrele nimeks Lilibet, mis on kuninganna hüüdnimi.

Kuna Beatice'i enda nimi on vägagi moderne ja tegemist pole traditsioonilise kuningliku nimega, siis pakutigi, et ka printsess valib ka oma tütrele midagi teistsugust ning üllatavat. Sienna on Itaalia päritoluga nimi, mis võib olla vihje Edoardo juurtele. Nimelt on pisipreili isa itaallane ning lausa krahv, mis tähendab, et Sienna saab endale tiitli nobile donna.