FOTO | Nagu väike Brad! Pitti ja Jolie ainsast bioloogilisest pojast on kasvanud tõeline hurmur

Kuid möödunud nädalavahetusel jäi Brad Pitti ja Angelina Jolie ainus bioloogiline poeg kaamerate ette New Yorgis, kui ta oli parasjagu koos täiskasvanud saatjaga minemas võitluskunstide trenni. Viimati nähti Knoxi suvel, kui ta käis koos Angelinaga tähistamas staari 46. sünnipäeva. Ka toona oli perekond aega veetmas just New Yorgis.

Värsketelt fotodelt on näha, et Knox on viimaste kuudega muutunud palju täiskasvanulikumaks. Kui tema kaksikõde Vivienne on täielik Angelina koopia, siis väljaande Hollywood Life sõnul on Knox just Bradiga sarnane.