Minister Signe Riisalo avameelselt: mul pole olnud oskust täisperekonda koos hoida, nii et olen jäänud mõlemat last kasvatama üksinda

"See, mis oli, oli väga hea ja tore. Ma ei saa öelda ühegi oma abielu kohta, et see oleks üdini halb olnud,“ jääb sotsiaalkaitseminister delikaatseks. "2016. aasta suve lõpuks oli muutunud juba nii palju, et meie arust enam vanamoodi edasi minna ei saanud.“