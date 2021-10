Läti korvpalluri ja Vene superstaari pöörased kodutülid: naine jõi end pildituks ja läks ihualasti tänavale jooksma

Scanpix

Lõunanaabrite korvpallur Jānis Timma ja Venemaa lauljatar Anna Sedokova on suutnud olla abielus vaid aasta, kuid on teada, et paar on olnud juba kolm korda lahkumineku äärel. Nüüd otsustas 38-aastane naine paljastada nende hiljutise tüli üksikasjad.