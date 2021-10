KUUMAD KLÕPSUD | Vene meedia paneb Tommy Cashi paari kauni telenäoga

Nimelt on Cash, kelle kodanikunimi on tegelikult Tomas Tammemets, ja Ivleeva viimasel ajal avaldanud mitu ühisprojekti. Möödunud nädalavahetusel postitasid mõlemad osapooled oma Instagrami kontodele pilte fotosessioonist, millest ühel on näha, kuidas venelanna sülitab Cashile vett suhu. Kuigi tegemist on vägagi kunstiliste fotodega, siis peamiselt huvitab nende fänne ikkagi nende eraelu.