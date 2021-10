Judas Priesti kitarrist sai esinemise ajal südamerabanduse

Briti raskerokkarid teatasid möödunud esmaspäeval, et jätavad ülejäänud USA tuuri pooleli, et Richie Faulkner saaks puhata. Järgmisel päeval teatas Faulkneri tüdruksõber Maria Lynch, et Richie olukord on stabiilne pärast pikka südameoperatsiooni, kirjutas Blabbermouth.