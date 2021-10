Selgus põhjus, miks Harry ja Meghan pole veel pisitütart näidanud: asjasse on segatud ka William!

Juba pikemat aega sahistati, et avalikkusele näidatakse troonijärjekorras 8. kohta hoidvat tüdrukut esimest korda tema ristimisel. Kuid Harryl oli kindel soov, et Lilibet ristitaks Windsoris, kus on ristitud nii prints ise kui ka tema esimene laps Archie.

"Harry ütles inimestele, et nad tahavad lasta Lili Windsoris ristida, sest sama tehti ka tema vanema venna Archiega. Nad on hea meelega valmis ootama seni, kuni olukord laabub," ütles allikas Daily Mailile suvel. Toona vihjati sellele, et koroonapandeemia tõttu on reisimine endiselt raskendatud.

Kuigi vahepeal ei jagatud rohkem detaile võimaliku ristimise kohta, siis arvati endiselt, et kindlasti on see sügisel aset leidmas. Peamiselt ristitakse beebisid umbes 3–5 kuud pärast sündi. "Nii Harry kui Meghan olid väga huvitatud naasmisest Suurbritanniasse ja sellest, et ristimine toimuks eriti just kuninganna ees," ütles kuninglik korrespondent Neil Sean. "Kuid need lootused kustusid."

"Oli üks inimene, kes põhimõtteliselt otsustas, et see ei saa toimuda," lisas Sean ja kinnitas, et tegemist oli prints Williamiga. Palee ei soovi antud teemat kommenteerida.