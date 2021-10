Briti telesaatejuht otsustas pärast piinlikku vahejuhtumit kaalu vähendada

46-aastane telesaatejuht kirjeldas intsidenti enda peagi ilmuvas raamatus "You've Got To Laugh". "Ta oli imeline. Mul oli väga hea meel teda kohata. Aga keset intervjuud juhtus midagi jubedat ja piinlikku," kirjutas Hammond raamatus.

"Minu suurus ja kaal pöördusid minu vastu ning tooli üks külg läks katki. See oli jube ja piinlik hetk. Ma murdsin oma kaalu tõttu tooli, kui ma intervjueerisin Matt Damonit, ühte oma iidolit. Tundsin meeletut häbi. Tahtsin, et maa mu neelaks." Hammond kirjeldas, et selle asemel, et nutma hakata ja minema joosta, tegi ta koos Damoniga intsidendi üle nalja.

Pärast seda soovis ta maovähendusoperatsioon ära teha. Aga operatsioon ei toiminud, sest ta ei olnud vaimselt valmis dieeti pidama, kuigi tema magu oli vähendatud. Hammond kirjeldas: "Ei tundunud õige nii vähe süüa. Kuigi maovähendusega peaks kõht kiiremini täis saama, siis pärast salati söömist tundsin ma alati, et kõht on ikka tühi."

Saatejuht spekuleerib raamatus, kust tema suur söögiisu võib pärit olla. Ta meenutas lapsepõlves isa käitumist, kui viimane lubas teda karistada, kui ta enda taldrikut tühjaks ei söö.

Ta hoidis maopaela peal kaks aastat enne, kui lasi selle eemaldada. Hammond tunnistas, et kaotas paela abil kõige rohkem vaid 12 kilo.

Kuigi Hammond tundis minevikus enda kaalu ja välimuse pärast häbi, siis on ta nüüd sellega leppinud. Ta tunnistas, et vaatab end igal hommikul peeglist ja ütleb endale, kui ilus ta on. Ta lisas ka, et karantiini ajal läks tal söömine aga taas käest ära ning võttis juurde nii palju kaalust, et ei saa enam joosta.

Teise karantiini lõpus diagnoositi Hammondil eeldiabeet ning arstide sõnul ei ole see tema süü, et ta ei suuda kaalu kaotada, sest tema ainevahetus on tavalisest tunduvalt aeglasem. Alison Hammond on õppinud oma keha aktsepteerima ning elab mugavalt.