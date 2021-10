Pärast mitut edasilükkamist jõudis lõpuks ometi kinodesse 25. James Bondi film "007: Surm peab ootama". Samas on see film ka viimane, kus legendaarset spiooni ja filmikangelast kehastab Daniel Craig (53). Kuid kui oled mänginud James Bondi, oled jäänud igaveseks filmiajalukku.Blond sinisilmne näitleja Daniel Craig oli Bondi rolli astudes laiale avalikkusele üsna tundmatu. Isegi väga eripalgelisi filme teinud režissöör Sam Mendes ütles Craigi esimese rolli peale, et see oli küll vale valik, rohkem paroodia kui päris Bond. Hiljem tuli tal oma sõnu süüa, sest temast sai Bondi-filmi "Skyfall" režissöör ja Craigist selle filmi peaosaline. Nüüd kiitis Mendes näitlejat taevani ja film tuli neil kahe peale täitsa edukalt välja.