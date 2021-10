Leedu firma peab Clint Eastwoodile maksma miljonitesse ulatuva valuraha

Leedu firma, kes müüb CBD tooteid, kasutas Clint Eastwoodi nime ja nägu, et oma tooteid promoda. Eastwoodile ja firmale Garrapata, kes aga päriselt omab näitleja nime ja näo kasutamise õiguseid, see ei meeldinud, sest sellega jäeti mulje nagu Eastwood promoks Leedu firma tooteid, kirjutas TMZ.

Näitleja tegi hagis kindlaks, et ta ei ole kunagi CBD firma esindajatega maha istunud ega ei promoks nende tooteid mitte kunagi. Eastwood süüdistas firmat valede abil klientide enda juurde meelitamises, jättes mulje nagu näitleja on CBD firmaga koostöösuhtes.

Kuigi kohus ütles, et nemad ei näe, et Leedu firma reklaamid oleksid olnud kuidagi halvustavad, siis nad nõustusid, et Eastwood ning Garrapata esitasid piisavalt tõendeid, et firma kasutas kohatult näitleja nime, et tooteid müüa.