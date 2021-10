KUULA | Sügispimedusse toob valgust Ott Leplandi värske singel "Mina veel Sind ei tea"

"Laul räägib inimese rändamisest eluteel, oodates ja otsides enda kõrvale kedagi, kellega seda teekonda jagada. Endalegi ootamatult võib keegi - see õige, meie teele ilmuda väga ootamatult, üleöö, meile endalegi suure üllatusena nii, et kogu see olukord võib meis tekitada kohmetust ja isegi kerget ehmatust, samas nõudes ka aega, selle kõigega kohanemiseks.” võtab värske pala olemuse kokku loo autor ja esitaja Ott Lepland.