Supermodell Emily Ratajkowski süüdistab kuulsat lauljat enda näperdamises

30-aastane modell väidab enda peagi ilmuvas raamatus, et Robin Thicke näperdas teda 2013. aastal ilma tema loata. Thicke ise pole süüdistusi kommenteerinud, kirjutas BBC.

Intsidendist saab rohkem lugeda Emily Ratajkowski uuest raamatust "My Body". "Ühel hetkel tundsin kellegi külma ja võõrast kätt enda paljast rinda tagantpoolt haaramas. Instinktiivselt astusin ma eemale, pöörasin ümber ja nägin, et see on Robin Thicke," kirjutas Emily raamatus. Modell lisas, et tundis piinlikkuselainet üle terve keha.

Emily Ratajkowski osales muusikavideos koos Thicke'i, Pharrell Williamsi ja TI'ga.

Video lavastanud Diane Martel sõnas väljaandele Sunday Times, et mäletab seda intsidenti küll. "Mäletan hetke, kui ta haaras tema rindu. Robin seisis tema taga, sest nad olid mõlemad profiilis," rääkis Martel. Lavastaja ütles, et Thicke hiljem vabandas Emily ees.

"Blurred Lines" oli omal ajal üks populaarsemaid laule ning 2014. aastal laeti seda UKs kõige enam alla. Aga selle sõnu ja muusikavideot on saanud kriitikat, et see toetab ilma nõusolekuta seksi. Pharrell on hiljem öelnud, et tal on laulu sõnade pärast häbi.

Thicke aga ütles 2013. aastal BBC-le, et kriitikud lihtsalt ei mõista laulu. Kaks aastat hiljem eitas ta, et laulul on seksuaalne alatoon.