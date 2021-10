Mida tegid Eesti staarid eilse Facebooki katkestuse ajal?

Kroonika pöördus mitme Eesti avaliku elu tegelase poole ja uuris, kuidas eilne katkestus nende õhtut mõjutas ja kas see segas ka nende koostöid.

ADA-MARIE NELKE

"Avastasin, et Instagram on maas alles õhtul. Ja Facebooki kohta ei teadnud üldse. Facebook niikuinii väljasurnud. Terve päev oli tegemist ja ükski koostöö tegemata ei jäänud," sõnas sisulooja.

ŽENJA FOKIN

"Täitsa tunne nagu maailmalõpp oleks saabunud. Tegin telefonile neli restarti. Ja siis ma ei saanud aru, et lehti ma sain lugeda, gmaili ma sain sisse, aga Instagram ei toiminud," ütles Ženja naerdes. "Helistasin ka Tele2 klienditeenindusse, aga õnneks nad olid peale kella 19 kinni. Mul oli selle üle heameel, muidu oleksin selle tõttu täbarasse olukorda jäänud."

Rääkides koostöödest, siis sellega läks ka hästi. "Instagrami kohustuste ja koostöödega on see hea asi, et isegi, kui sa annad kuradile oma näpu, siis ära müü talle oma hinge. Ehk jääb nädala piiresse mingi aeg koostööde ja postituste jaoks. Kui see on liiga kellaajaline ja kuupäevakeskne, siis tekib halb kasvuhooneefekt ehk kaob ära loovus. Ja seda ma ei taha."

"Eilne katkestus oli väga hea, sest see oli nagu reklaamipaus, mis kandis ja andis meile tõdeda, et peale sotsiaalmeedia ja Instagrami on ka päriselu olemas. Mul oli kõik väga hästi. Väga tore oli olla."

MADLI VILSAR

"Minul ei olnud koostöö planeeritud, aga tean mitmeid, kellel jäi sellepärast tegemata ja päeval postitatud koostöö ei saavutanud tulemusi. Mina läksin lihtsalt trenni, ka võtsin aega endale, teen ise ka üsna tihti SoMe vabu õhtuid endale," avaldas endine Miss Estonia.

"Aga kuna WhatsApp ja Messenger ka maas olid ehk siis ka lihtsalt suhtlusapid, siis oli veider efekt, kus avastasin, et nii harjunud sellistel platvormidel inimestega suhtlema. Alguses arvasin et lihtsalt minu interneti viga ja osanud arvatagi, et selline asi. Läksin enne magama kui see korda sai," lisas Madli.

KETHI UIBOMÄGI