Pettunud Brigitte Susanne Hunt: vahel on selgituste andmine vajalik, eriti, kui keegi teine võis sellepärast haiget saada

Palju kõmu tekitas Brigitte intervjuu ajal öeldu, kui ta küsis, kes peaksid "Armastuse malevat" vaatama. "Mul on savi, kas vaatate või mitte – mul on oma raha juba käes," vastast ta.

Aga kuna Brigittele tundus, et tema vastusega jäi mulje nagu ta ei hooliks saatest, selle tegijatest ja telekanalist, siis selgitas ta Facebookis enda öeldu põhjuseid. "Vahel on selgituste andmine vajalik, eriti, kui keegi teine (saatetiim või kanal) võis sellepärast haiget saada. Kui ma räägin paar kuud sellest, kuidas "Armastuse malev" on üks meeldivamaid ja vingemaid projekte mu elus ning lisan juurde, et ma ei reklaami seda saadet raha pärast - mul on raha juba käes, siis loomulikult rebitakse see üks lause kontekstist välja, et jätta minust võimalikult nõmedat, lugupidamatut ja tänamatut muljet."

"Ajakirjanik küsis "kes peaks saadet vaatama" ja kui ma vastan, et mitte keegi ei pea saadet vaatama, kes sellest ise ei huvitu, jõuab meediasse ainult üks lause "mul on savi, kes vaatab, mul on raha juba käes"."

"Ma ei tahtnud mõjuda liigparseldavalt ja oma hinnangu usaldusväärsuse tõstmiseks tõin mängu raha-aspekti. Kui inimestele öelda otse ja ausalt, et ma ei saa raha selle info edastamise eest, mõjub arvamus minu jaoks kohe ausamalt. Ma tahtsin, et inimesed tajuksid minu siirust, et see on päriselt vägev projekt - ja ma ei saa raha selle ütlemise eest."

Postituse all tehtud kommentaaris lisas Brigitte, et meedia võib tema pealt klikke teenida, aga ta ei taha, et tema ütlemiste või tegemiste pealt keegi teine pihta saab.