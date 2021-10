Kuhu viivad paleede all olevad salatunnelid? Printsessi Eugenie abikaasa paljastas sajandeid hoitud saladuse

Niimoodi saavad kroonitud pead teha kiire kokteili või hoopis õlleklaasi lähedal asuvas Dukes Baris ilma, et avalikkus sellest teaks. Tegemist ei ole sugugi tavalise baariga, vaid Dukes hotelli küljes asuv asutus on tuntud ka kohana, kus saab maailma parimaid Martinisid.

Kuid Brooksbanki räägitud jutt annab mõista, et palee alt läheb veel mitmeid tunneleid, kuid nende sihtkohtasid ta ei paljastanud. Ka Buckinghami palees sees ning selle all on mitmeid salatunneleid, millest avalikkus suurt midagi ei tea. Üheks kuulsaimaks neist on Valges toas asuv salakäik, mida kasutab kuninganna Elizabeth ll ning mis asub peegli ja kapi taga.