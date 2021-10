Varalahkunud "Peaky Blindersi" staari lesk tegi naise surma tõttu raske otsuse

Scanpix

Näitleja Damian Lewis teatas, et ei jätka enam hittseriaalis "Billions", mille ühe peategelasena on ta viimased viis aastat töötanud. Kuigi staar ei paljastanud, mis on ootamatu otsuse põhjuseks, siis arvatavasti on selle taga mehe abikaasa Helen McCrory surm.