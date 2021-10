"90210" staar Shannen Doherty ei mõtle sellele, et on suremas: ma tahan võidelda!

Näiteks ei kavatse staar teha listi asjadest, mida ta enne suremist peaks kindlasti ära tegema. "Ma ei taha tegutseda nii, nagu mul oleks vaja mingeid asju oma nimekirjast maha tõmmata, sest ma kavatsen võidelda selle nimel, et jääda ellu," ütles Doherty saates "Good Morning America".

Näitleja sõnul on tal praegu käed-jalad tööd täis sellega, et ta lihtsalt elab oma elu. Ta teeb hetkel ka tööd edasi ning veedab aega sõprade ja perega.

"Paljud inimesed, kes on saanud IV staadiumi diagnoosi, neid kirjutatakse juba maha. Arvatakse, et nad ei saa üldse töötada või ei suuda seda täisvõimsusega teha, aga see ei ole tõsi," ütles Doherty, kelle sõnul pole ta elu kunagi nii nauditav olnud.