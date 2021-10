Ott Lepland paljastas oma tegeliku suhtestaatuse: selline teekaaslane võib ju tekkida üleöö

Kuna Leplandil tuli täna välja uus laul "Mina veel Sind ei tea", siis uuris saatejuht Maris Järva, et kellest antud pala ikkagi räägib. "No see on selline huvitav laul. See räägib sellest, et..." ei jõudnud Ott lausetki lõpetada, kui Kristjan Hirmo uuris, et kas antud pala räägib näiteks laulja tulevaste laste emast.