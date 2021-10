Kalvi-Kalle läheb trellide taha. Ta peab vanglasse ilmuma hiljemalt reedeks

"Kuna mul puudub see roosa kaart ehk juhiluba," nendib Kalvi-Kalle, kes enda sõnul ei mäleta, kas karistus tekkis ka seetõttu, et ta istus autorooli ebakaines olekus.

Kui intervjueerija uurib, et kas Kalvi-Kalle on kurb vabadusest loobumise pärast, vastab noormees seepeale küsivalt: "Mis vabadusest loobuma? Või kurb? Mõtle vaid, see on auga väljateenitud puhkus ju. Ikkagi üle aasta, igaüks ei saa endale seda lubada," põrutab tõsielusaadetest tuntud Kalvi-Kalle.