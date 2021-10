Rahvusvahelist muusikafestivali Tallinn Music Week külastas mitukümmend tuhat inimest

Muusikaprogrammi avas neljapäeval, 30. oktoobril koostöös festivali esitleja Teliaga kontsert Kultuurikatlas, kus Trio ‘95 esituses tuli esmaettekandele Liisa Hõbepappeli poolt festivaliks loodud uudisteos „Sina armas oled manner". Esimest korda kõlas ka rahvusvaheline koostööprojekt „Themes For Great Cities: Tallinn“, mille loojaiks ja esitajaiks on Eesti muusikud Jonas Kaarnamets ja Erki Pärnoja, Taani bändi Mew laulja Jonas Bjerre ning Ameerika muusikaloolane Alex Maiolo. Helilooja ja produtsent Sander Mölder esitles avakontserdil oma uut koostööde albumit „TIKS 086" koos külalisesinejatega Eestist, Rootsist ja Saksamaalt.

President Kersti Kaljulaid ütles oma kõnes, et killustunud ja pandeemias kannatanud kultuuriväljal on TMW-l oluline roll ühise aruteluruumi loomisel. „Juba kõigi nende küsimuste üle arutamine viib meid minu arvates kindlasti lähemale uuele tasakaalule eri inimeste, erinevate ühiskondade ja erinevate põlvkondade vahel. Selleks ongi Tallinn Music Week,” lausus riigipea, lisades: „Kultuur on poliitika. Aeglane, aga toimiv. Maakera hakkab uuesti pöörlema, esialgu vaikselt, siis kiiremini. Aga on meie asi teha nii, et sellest vakatusest, aeglustusest, sünniks võimalikult palju head. Rohelisem planeet. Arvestavam ühiskond. Toetavam kogukond. Vaba ühiskond võimalikult paljudele siin maakeral.”