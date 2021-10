Kanepit kasvatav Sir Paul McCartney on hädas teismeliste noortega

The Beatlesi ikoon on hakanud kasvatama teatud tüüpi kanepitaime oma perefarmis Peasmarshis. Samas ei lähe kasvatamine eriti ladusalt, sest kohalikud noored on mitmeid kordi üritanud taimi varastada.

"Me kasvatame üldse väga erinevaid põllusaadusi. Mulle meeldib aretada selliseid asju nagu speltanisu, rukis. Me kasvatame ka herneid.

"Me kasvatame valitsuse määrusega kooskõlas ka tööstuslikku kanepit. Naljakas on see, et taimi peab varjama, et inimesed ei näeks neid. Paraku teismelised tunnevad nende vastu palju huvi ja tahavad neid varastada.