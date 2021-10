Britney Spears hülgab oma perekonna? Isa kontrolli alt pääsenud staar väidab, et sugulased keeldusid teda aitamast

39-aastane Britney lisas kunstilise pildi, kus üks naine ujub teise teadvusetult lamava naise juurde. Pealkirjas selgitab ta, et ka temal oleks olnud sellist päästmist olnud vaja. "See pilt paneb mind nutma. Ta päästab oma ebamaiselt naiselikku õde," kirjutas Britney.

Seejärel kirjeldab ta olukorda oma varasemast elust. "Ma soovitan teile, kui teil on sõber, kes on neli kuud kinni majas, mis tundub väga väike, tal pole telefoni ega autot ja isegi ust, millega ta saaks privaatsust, ning ta peab töötama 10 tundi iga päev, siis ma soovitan teil tungivalt, et minge ja päästke see sõber," kirjutas Britney.