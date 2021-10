Ott Lepland raadiohäälest sõbrast Andres Puusepast: ta on mulle sisuliselt venna eest

"Ütle meile, Ott, mis on Andrese kui tõelise sõbra väärtus?" uurib Minev Leplandilt. "Ohoh.... Mina ütleks Andrese kohta, et [ta on] sisuliselt isegi venna eest. Ei ole sõber isegi."

"Venna puhul võib ju öelda, et sõltumata iseloomust armastad sa teda ikkagi," nendib Minev seejärel. "Andres on väga kallis sõber. Miks ta nüüd on hea sõber – neid detaile ja aspekte on nii palju," lausub ta.