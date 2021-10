Ettevõtja Even Tudeberg asub kirikuelu suunama: kiriku roll võiks olla inimesi julgustada ja rahustada

Even, kelle sügaval Nõukogude ajal ristis Püha Vaimu kirikus Jaan Kiivit, ütleb, et tal ei ole juhatuse liikmena mingeid muid ambitsioone kui et igavikuline tarkus ja rahu kirikus säiliksid ning inimestel oleks koht, kuhu tulla oma rõõmu ja murega.

"Kiriku roll võiks olla inimesi julgustada ja rahustada, inspireerida ning anda neile lootust ja usku käia oma teed ja hinnata lihtsaid väärtusi," mõtiskleb Even. "Suuresti on kirikuuksed alati avatud ja igaüks võib oma mõtteis palveid pühakojas lugeda. Vaikseid kohti on tänapäeva hektilises maailmas suhteliselt raske leida. Kui sa lähed kirikusse, lülitad oma telefoni välja, siis oled väljamõeldud maailmast korraga maailmas, kus tunda igavikulist tunnet. Võib-olla leiab sealt elujõudu."

Ärimees meenutab, et kui Eestit vabaks lauldi, oli laulukirjutajaid vähe, ent nad pakkusid inspiratsiooni – inimesed said naerda ja nutta, end lauldes välja elada ning tundsid südames soojust. "Kirik on umbes sama – kui seal on kas või üks hea õpetaja, kes siiralt usub ja juhib, ja tulekolle hoitakse soe, kus igaüks võib end soojendama tulla või seda lõket vaadata, siis ongi hästi," toob Tudeberg paralleeli.