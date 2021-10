KROONIKA MÄRKAMISED | Võsa Soomes, vigastatud Ilves ja 170-eurone autogramm

"Kõlaritest kostub vanakooli rock’n`roll ja laev loksub oma vanas rahus Soome poole," kirjeldas Hanna-Liina sotsiaalmeedias. "Ostsin eile õhtul endale Kaubamajast uued saapad, et astuda vastu uuele ja kindlasti elamuslikule hooajale Soome Rahvusooperis. Viimati olin muusikali­laval üle kahe aasta tagasi ja fantoomikoopas rohkem kui kolm aastat tagasi! Elevus on sees nagu esimesel koolipäeval."

Toomas Hendrik Ilves ilmus Tallinn Music Weeki konverentsile 1. oktoobril justkui noor idufirmalooja, kandes pintsakut ja sinna juurde ägedaid valgeid tosse. Näis, et president oli veidi saanud viga – tema paremat kätt toetas must vaevumärgatav rihm üle õla.

Sven Grünbergi 1981. aasta autoriplaadi "Hingus" muusika taasesitamine suvel Pärnu rannahoone seenrõdul ärgitas kunstikeskkonna NOAR vedajaid millekski selliseks, mida varem polegi siin teadaolevalt tehtud. NOAR eesotsas Andra Orniga üllitas eritiraaži kontserdiplakatist, kus on ühendatud "Hingu­se" omaaegne plaadikujundus ja Pärnu rannahoone seenrõdu. Kuldse plakati ­tiraaž on 40 eksemplari – tänu eritehnikale on iga tõmmis unikaalne, sest kosmiline sära "Hinguse" taustal varieerub kordumatult. Suurima väärtuse lisab tiraažile aga Sven Grünberg – iga eksemplari on ta käsitsi signeerinud. Ühe plakati hind on 170 eurot.