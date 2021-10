FOTOD | Uhke näitlejate nimistu! Triin Ruumeti uue mängufilmi „Tume paradiis“ võtted jõudsid lõpule

Viimasel võttepäeval, ööl vastu 6. oktoobrit filmiti autoga Tartust põgenemist. Kihutamisstseen, milles peaosaline Karmen (Rea Lest) maanteel ja metsa vahel kihutab, võeti üles ööpimeduses Kabina karjääri ääres.

Režissöör Triin Ruumet rääkis, et filmimise periood oli pingeline kuni viimase duublini: „Filmi stsenaarium on mõnevõrra karm ja nõudis nii näitlejatelt kui ka kogu meeskonnalt väga suurt pingutust, mistõttu vajame nüüd ilmselt kõik veidi taastumise ja rollist väljatulemise aega. Must huumor ja see teatav süngus, mis seda filmi vürtsitab, kandus mõnevõrra kindlasti ka meeskonnale üle. Ma olen kindel, et see võimas emotsioonide ja meeleseisundite tulv jõuab kinolinalt ka vaatajateni.“

Produtsent Elina Litvinova sõnul oli võtteperiood küll intensiivne, kuid möödus ilma suuremate sekeldusteta: „Selja taga on 32 väga töist võttepäeva. Meil läks hästi, sest ei olnud vaja teha muudatusi võttegraafikus ühegi ootamatu intsidendi ega koroonaviiruse tõttu. Nüüd hakkab järeltöötluse meeskond filmimaterjali kallal tööle, et 2022. aasta sügisel tuua ekraanidele üks omapärane lugu,“ lisas Litvinova.

„Tume paradiis“ on pikantne trillerlike elementidega tänapäevane lugu 27-aastasest Karmenist (Rea Lest), kelle senise elu turvastruktuurid lagunevad pärast isa surma, mil järsult halvenevad suhted ka poolvenna Viktoriga (Jörgen Liik) ja ta seisab silmitsi universumi tumeduse ja tühjusega. Musta huumoriga vürtsitatud film avab ukse igavaste üliõpilaste hämarasse hedonistlikku maailma, mida varjutavad mineviku saladused, toksilised armusuhted ning undergroundlik maailm.