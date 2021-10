KUULA | Uus nublu? Tuntud meigi- ja videokunstniku poeg sirgub tõusvaks räpistaariks

“Üks öö” on margiiela teine singel, mis valmis juba poolteist aastat tagasi. “Mõtlesin tükk aega, et selle laulu hetk on ammu läinud, aga ma tulin alati selle esimese demo juurde tagasi ja lõpuks sain aru, et me peame selle ikkagi lõpuni tegema ja välja laskma. Kui ta ei tule praegu, siis ei tule mitte kunagi,” sõnab räppar.