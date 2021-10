ESSE: kas tulevik on vanade päralt? Ühise laua taga kohtuvad Heimar Lenk ja Vilja Toomast

Vananemine ei ole ebameeldiv.

Just sellisele tulemusele jõuti Norstailt tellitud küsimustikus, kui küsida vanade endi käest. 24% vanuserühmas 60–74 vastas, et vananemine ei ole ebameeldiv. Nooremaealised pelgavad vananemist rohkem. Vanuserühmas 18–29 arvas seda, et vananemises ei ole midagi ebameeldivat vaid 7% vastanutest.

Ehkki ühiskond vananeb ning vananemine saab üha suuremat tähelepanu, tuntakse vanemas eas siiski teatavat tõrjutust ühiskonnas. Eks kõnekas on ka fakt, et päris vanadelt inimestele me vastuseid ei saanud, sest uuringufirmade valimite ülempiir on 74 aastat.

Miks me vananemist pelgame?

Spordibioloog Kristjan Port ütleb saates, et teadlased ei tea, misasi on vananemine. Vananemine on sotsiaalselt peale surutud normide kogum, mis sunnib teatud eas inimest käituma teatud viisil.

Stuudiokülalised nõustuvad, et naistel on vananemine keerulisem. Eluaeg silmatorkavalt kaunis Beatrice on vananemise osas äärmiselt pessimistlik. “Ma arvan, et naine võiks üldse elust lahkuda vanuses 29–42.” Ilmselt on pessimism tingitud osaliselt ka valdkonnast, millest ta tuleb, sest modellimaailmas on 18 juba vana ning varsti aktiivsest nõudlusest välja praagitud. “See on minu isiklik draama, et ma võrdlen end iseendaga, milline ma olin 20–30 aastat tagasi,” ütleb Beatrice.

Vilja Toomast, kelle elu oli läbi põimitud poliitikast, jäi rahva tahtel ootamatult riigikogust välja. “Ma tõepoolest ei arvanud, et võiksin jääda 54-aastasena töötuks,” ütleb naine, kes pidi kogu oma elu ümber mõtestama. “Mu abikaasa kartis rohkem, et mul on kurb või ma ei saa hakkama. Aga 54-aastaselt on mul olnud elus nii päikest kui ka äikest, kõik need on mind õpetanud, andnud suurema elukogemuse, mul on seda pagasit palju rohkem.“