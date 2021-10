Tina Turner keeras avalikkusele selja ning müüs kogu oma muusikalise pärandi maha! Võileivahinna eest?

Metro kajastab, et 81-aastane Turner jõudis kokkuleppele firmaga BMG, andes viimasele üle kõik oma muusikaga seotu - õigused tema muusika kasutamisele ning ka kuvandile. Maakeeli öeldes, kui keegi tahab näiteks Turneri nimega midagi reklaamida, peab edaspidi BMG poole pöörduma.

Ametlikult pole tehingu hinda avalikustatud, ent BBC andmetel on see circa 50 miljonit dollarit (enam kui 43 miljonit eurot). Pelgalt numbrina kõlab see grandioosselt, ent vaid hetkeni, kui vaadata teiste ikoonide sarnaseid käike.

Bod Dylan tegi sarnase diili ja teenis 300 miljonit dollarit (260 miljonit eurot), Neil Young 150 miljonit dollarit (130 miljonit eurot) ja Stevie Nicks 100 miljonit dollarit (87 miljonit eurot).

Turner soovib, et tema muusika edasi elaks. "Usun, et mu looming on professionaalsetes ja usaldusväärsetes kätes."

BMG juht Hartwig Masuch omakorda märkis, et Turneri teekond on inspireerinud sadu miljoneid inimesi üle maailma. "Meil on au võtta üle tema muusikalised ja ärilised huvid. See on vastutus, mida võtame väga tõsiselt." Ta lisas: "Turner on tõesti parim."

Turner ise enam avalikkuse valgusvihku ei ihka ning veedab rahulikult pensionipõlve. Omamoodi punktiks oli ka tänavu märtsis linastunud HBO dokumentaalfilm "Tina".