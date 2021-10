Korteriomanik sai viimaks puuküürnik Kadi Viljakust lahti! Sekkuma pidid kiirabi ja politsei

Ekspress on kajastanud , et tähtajatu üürileping eluruumi kasutamiseks jõustus 4. novembril 2018. Üür oli 515 eurot kuus. Ühel hetkel hakkas Viljak võlgu jääma ning keeldus lahkumast. Omanik Anti Reinik oli püsti hädas. Ta läbis pika kadalipu, kus muuhulgas ka kohtulahing. Viimaks jõudis asi sel suvel kohtutäituri kätte.

Kell kukkus 6. septembril, mil kohapeale mindi. Nüüd oli õigus Viljak ametlikult välja tõsta. "Pealtnägija" võttegrupp oli ühes. Viljak avas isegi ukse, ent siis teatas, et vajaks hoopis arsti abi. Kiirabi tuli ka kohale, ent selgus, et midagi hullu viga pole. Kaasati ka politseipatrull.

Reinik sai oma korteri tagasi. "Pyrrhose võit," nentis ta kogu olukorra kohta. Kokkuvõttes jäi Viljak talle võlgu üle 15 000 euro, kohus mõistis välja, et tasuda tuleks sellest umbes pool. Reinik ei loodagi, et seda summat näeb. Ta märkis, et Viljakul on võlgu ohtralt, neist suurim Swedbanki ees.