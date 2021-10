KLÕPS | Sügishooaeg tuleb ikka jäädvustada: Saara ja Märt Pius tegid lastega koos vahva perepildi

Oma pereelust rääkis paar näiteks mullu Pere ja Kodu veergudel. "Mulle meeldib – kaks last on juba mõnus! Müratase on ka mõnus, ei ole enam vaikust. Mulle on alati meeldinud see mõte, et peres on rohkem kui üks laps. Mul endal on kolm venda ja olen suure perega harjunud. Usun, et Susannal ja Mihklil on ka varsti vahva," lausus Märt toona.