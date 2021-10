Elton Johni abikaasa muusiku peatse operatsiooni eel: ta on valudes

Kanada filmitegija, kes on abiellus Elton Johniga aastast 2005, osales teisipäeval HELLO! Inspiration Awardsil Londonis.

Pärast seda, kui paar võitis The Divine Inspiration Awardi nende võitluse eest AIDS-i vastu, avalikustas David, et Eltonil ei olnud paraku võimalik koos mitmete staaridega tseremoonial osaleda, kuna ta valmistub peatseks lõikuseks.

"Tal läheb hästi. Ta on valudes. Tema puus on üsna valulik. Ta pikka aega olnud justkui tõeline sõdur. Niisamuti on ta tõeliselt kurb, et on pidanud mitmed sõud järgmiseks kolmeks kuuks tühistama," tõdes Furnish tseremoonial Hellole.