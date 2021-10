Kanal 2 „Südamesoov“ täidab terve elu lastekodus kasvanud pimeda noormehe unistuse

Markist andis “Südamesoovile” teada tema endine kasvataja Maie, kellele poiss oma olemusega hinge jäi. Alati uudishimulik ja valmis tegutsema, on Markil veidi puudu lihtsalt võimalustest oma suhtlushimu ja huvi maailma vastu rakendada. Veel eelmisel õppeaastal käis ta Heleni koolis, kus kohtus igapäevaselt klassikaaslaste ja sõpradega, kuid nüüd on kool lõpetatud ja otsida tuleb uusi väljakutseid ning võimalusi sõpru leida. Peagi ootab ees kolimine renoveeritavasse noorte perekodusse, kus Mark loodab, et teda ootab veidi suurem võimalus iseseisvalt tegutseda.

Tallinna Lastekodu Mustamäe üksuse juht Anne-Ly Mendel tõdeb, et lapsi, kes elavad puuetega laste perekodus ning kellel vanemaid ei ole, pole tema kogemuse põhjal kunagi uutesse kodudesse viidud. „Perekodu ongi nende ainus võimalik kodu ja kohalik omavalitsus nende eestkostja. 21 lapse seast, kes praegu selles majas peredes elavad, on vaid kolm võimelised ennast kõnes väljendama. Mark on nende seast kõige tublim ja alati valmis suhtlema, uusi asju õppima ning kõiki enda ümber aitama.“

Marki huvitavad väga erinevad tehnoloogilised võimalused, mida pimedad kasutada saavad. Ta on kuulnud, et on olemas võimalus tegutseda arvuti ja internetiga ning unistab nüüd isegi sellest, et saaks päris ise digimaailmas tegutsema hakata.

Eesti pimedate liidu juhatuse esimees Jakob Rosin ütleb omast kogemusest, et elus hakkama saamiseks ja oma maailma digitaalseks avardamiseks ongi suurima tõuke andnud pere tugi. Kuigi nägijate loodud ja mõeldud maailm on pimedale inimesele hoomamiseks kohati keeruline, on tema tehnoloogiahuvist kannustatud elu hea näide sellest, kuidas digivahendid palju võimalusi juurde annavad. Hea meelega on Jakob nõus ka Markile näitama, kuidas üks arvuti pimedaga suhelda võib osata.

Hästi hakkama saamine nõuab aga spetsiaalset ekraanilugemisprogrammi ning harjutamist ja selleks on Markil vaja päris enda arvutit. See ongi tema suurim südamesoov.

Ta ei jõua ära oodata arvutikursusi, et hakata uurima, kuidas töötab internet ja kus tegutsevad seal tema kaugeks jäänud sõbrad. Ta tahaks teada, milliseid uudiseid laiast maailmast kajastatakse ja milliseid lemmikhelilooja Veljo Tormise lugusid veel Youtube’ist kuulata saab.