Näitleja Erki Laur harjutas uue rolli jaoks noavõitlust koduaias

Töö ja puhkus käsikäes

Erki Lauril on pärast koroonapausi mitmeid projekte, milles ta kaasa lööb ning tööst õnneks puudust ei tule. Ka suvi möödus erinevatel filmivõtetel, kuid õnneks oli aega ka päikeselisi ilmasid nautida. “Suvi on tõepoolest imeilus olnud — päikesepaiste ja lühikesed ööd andsid palju energiat, otseselt polnudki vaja eraldi puhata. Tore oli ka see, et pikk koroonapaus näitlemises läbi sai,” lisab Laur. Pea kõige kuumematel suvepäevadel võeti üles sarja “Reetur” teise hooaja stseenid, kus Erki mängib KAPO vanemassistenti Alari Triiki. “Triik on professionaal omal alal ja koos oma ülemusega Raimond Tank’iga (Ott Aardam) moodustame tõhusa luuretiimi,” kirjeldab Laur oma tegelaskuju. Luuretandemi ülesandeks on kinni nabida riigireetur Alfred Vint (Tambet Tuisk).

Loe lähemalt Lauri katsumustest ja noavõitlusest koduaias!