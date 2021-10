Ikooniline filmitegelane James Bond lööb laineid: nii välismaal kui ka Eestis on uue filmi vaatajanumbrid laes. Aga mis teeb sellest raamatust välja kujunenud tegelasest midagi sellist, et terve maailma peaks justkui seisma jääma? Siin on unikaalne sissevaade Bondi-maailma. Tere tulemast!