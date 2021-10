FOTO | Nii suureks juba kasvanud! Vaata, millised näevad välja end avalikkuse eest varjanud Britney Spearsi pojad

Värsketelt fotodelt on näha, et kuigi on tegemist teismeliste noormeestega, siis juba näevad vennad vägagi täiskasvanulikud välja. Lokkis helepruunide juustega Sean on läinud aastatega rohkem Britney nägu, kuid noorem vend Jayden on täielik isa koopia. Tundub, et Sean on pärinud emalt ka muusikavaistu, sest Instagrami on lisatud video sellest, kuidas ta muljetavaldavalt hästi klaverit oskab mängida.