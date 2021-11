Viktor Vassiljev (68) ütleb, et tema terav keel toob talle jama ja tülisid, kuid ka leiva lauale. Eneseiroonia ja vindi ülekeeramine on Viktori trumbid, mida ta vürtsitab ekstravagantse riietusega. "Ma võin olla kloun, see ei ole minu jaoks probleem, kuid oma pere ma sellesse ei mässi," selgitab Viktor, miks ta ei räägi kunagi oma naisest, lastest ega lastelastest. Teistel teemadel aga on doktor valmis oma mõtteid julgelt jagama ja seda ta ka teeb.