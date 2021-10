Võimas! Mart Sanderi film "Kennedy intsident" tõi Eestile pronksi

Sander pronksmedali üle ei kurvasta. "Kui vaatan, kes võitsid, siis ma häbi ei tunne," ütleb ta. "See on niivõrd karm võistlus, et isegi sellised kultussarjad nagu "Peaky Blinders", "Patrick Melrose" ja "Catherine the Great" on pidanud jagama teist ja kolmandat kohta," ütleb Sander. Võitjaks on tunnistatud aga näiteks sarjad "Chernobyl" ja "Uus Paavst".